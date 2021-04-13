Житель села Подлесное Ровненской области надышался дымом пока жег сухую траву, потерял сознание и упал в пламя. В результате происшествия он скончался. При этом огонь чуть не забрал жизнь его лежачей матери, однако женщину спасли соседи.

Об этом во вторник, 13 апреля, рассказали журналисты ТСН.

Местные жители нашли 56-летнего Виктора лежащего среди пепелища уже без признаков жизни. Предположительно, он, когда понял, что огонь выходит из-под контроля, принялся его тушить, надышался дыма и упал прямо в костер.

До приезда спасателей соседи тушили пламя своими силами при помощи песка, лопат и ветвей. Таким образом они пытались уберечь от разрушения дом, в котором находилась лежачая мать погибшего. Как только этот очаг возгорания был ликвидирован, спасатели получили новый вызов и снова в этом селе.

В результате пожар полностью выжег хлев - пламя перекинулось с поля и уже подбиралось к лесу и домам. Один дом все же загорелся, однако там никого не было. Чтобы уменьшить масштаб катастрофы спасатели, местная пожарная команда и лесники принялись рыть рвы вокруг леса и домов.

"Люди были в панике, в растерянности собирали вещи, выносили из домов", - рассказал замруководителя Дубровицкой пожарно-спасательной части Вадим Никонец.

По словам журналистов, после таких пожаров и гибели односельчанина местные жители еще не успели прийти в себя и призывают других не сжигать сухостой, так как это может привести к трагичным последствиям.

Напомним, 1 апреля в Житомирской области трое пенсионеров сжигали сухую траву и получили серьезные ожоги. 80-летний мужчина обжог около 70-90% тела.

Ранее мы писали о том, как город Змиев Харьковской области оказался в огненном кольце из-за сжигания сухостоя.