В ходе заседания в четверг, 15 апреля, Верховная Рада рассмотрит законопроекты об ужесточении наказания за недостоверную информацию в декларациях чиновников и упрощении таможенного оформления транспорта, ввезенного из Евросоюза ("евроблях").

Об этом свидетельствует информация, обнародованная народным депутатом от фракции "Голоса" Ярославом Железняком.

Так, в четверг народные депутаты рассмотрят:

Проект Закона 4651 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;





Проект Закона 4533 о конституционной процедуре;





Проект Закона 5058 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;





Проект Закона 4416-1 о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках;





Проект Закона 5197-2 о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;





Проект Закона 3774 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству;





Проект Закона 4539 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий;





Проект Закона 3364-1-l о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи;





Проект Закона 5173 о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования);





Проект Закона 4535 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост;





Проект Закона 5327 о внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины"

Проект Закона 4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;





Проект Закона 3695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком;





Проект Закона 4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства;





Проект Закона 4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины;

Напомним, согласно президентскому законопроекту об ужесточении наказания за недостоверное декларирование, за такого рода нарушения предлагается лишать чиновников свободы на срок до двух лет.

Также мы писали, что Верховная Рада не уйдет на карантин и будет работать всю текущую неделю, несмотря на локдаун в Киеве.