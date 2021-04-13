По словам Светланы Чаус, Грановский обманул ее мужа. Скриншот из видео

Анонимный Телеграм-канал "Джокер" пообщался с женой бывшего судьи Николая Чауса Светланой от имени беглого экс-нардепа Александра Грановского.

Женщина рассказала об условиях, на которых этот "смотрящий" за судами от Петра Порошенко депутат вывез Чауса в Молдову, и о том, как нарушил договоренности.

Пост в Телеграм об этой истории появился вечером 13 апреля. 

По словам Джокера, Светлана Чаус "оказалась женщиной эмоциональной, искренней и очень прагматичной".

"Пожурила Александра Грановского за то, что не держит слово и не выполнил свои обязательства. Грановский обещал Чаусу поездку в Молдову на два месяца, а упрятал на пять лет. Как выяснилось из доверительной переписки, Грановский также обещал быстро закрыть дело в НАБУ и прекратить нападки со стороны СМИ, однако журналисты все это время не давали покоя судье Чаусу", - пишет канал.

Также женщина коснулась темы денег. Как она рассказала, Грановский обещал щедрое содержание семьи Чауса в эмиграции, а платил копейки - едва хватало на кофе и на лекарства.

"Тем ни менее Светлана Чаус как человек практичный согласилась принять компенсацию в виде квартиры на Печерских липках и вознаграждение в несколько миллионов. И тогда к Александру не будет претензий", - с иронией завершил пост Джокер.

Скриншот из Телеграма Джокер

Также Телеграм-канал опубликовал скрины переписки со Светланой Чаус от имени Грановского.

Скриншот 1 переписки с женой ЧаусаСкриншот 2 переписки с женой ЧаусаСкриншот 3 переписки с женой ЧаусаСкриншот 4 переписки с женой ЧаусаСкриншот 5 переписки с женой ЧаусаСкриншот 6 переписки с женой ЧаусаСкриншот 7 переписки с женой ЧаусаСкриншот 8 переписки с женой ЧаусаСкриншот 9 переписки с женой ЧаусаСкриншот 10 переписки с женой ЧаусаСкриншот 11 переписки с женой ЧаусаСкриншот 12 переписки с женой ЧаусаСкриншот 13 переписки с женой ЧаусаСкриншот 14 переписки с женой ЧаусаСкриншот 15 переписки с женой ЧаусаСкриншот 16 переписки с женой ЧаусаСкриншот 17 переписки с женой ЧаусаСкриншот 18 переписки с женой ЧаусаСкриншот 19 переписки с женой ЧаусаСкриншот 20 переписки с женой ЧаусаСкриншот 21 переписки с женой ЧаусаСкриншот 22 переписки с женой ЧаусаСкриншот 23 переписки с женой ЧаусаСкриншот 24 переписки с женой Чауса

Ранее "Страна" подробно разбиралась, где сейчас может находиться бывший судья и кто на самом деле выкрал его из Молдовы.

Мы также публиковали большое интервью Светланы Чаус, которое она дала нашему изданию после похищения экс-судьи.

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