Анонимный Телеграм-канал "Джокер" пообщался с женой бывшего судьи Николая Чауса Светланой от имени беглого экс-нардепа Александра Грановского.

Женщина рассказала об условиях, на которых этот "смотрящий" за судами от Петра Порошенко депутат вывез Чауса в Молдову, и о том, как нарушил договоренности.

Пост в Телеграм об этой истории появился вечером 13 апреля.

По словам Джокера, Светлана Чаус "оказалась женщиной эмоциональной, искренней и очень прагматичной".

"Пожурила Александра Грановского за то, что не держит слово и не выполнил свои обязательства. Грановский обещал Чаусу поездку в Молдову на два месяца, а упрятал на пять лет. Как выяснилось из доверительной переписки, Грановский также обещал быстро закрыть дело в НАБУ и прекратить нападки со стороны СМИ, однако журналисты все это время не давали покоя судье Чаусу", - пишет канал.

Также женщина коснулась темы денег. Как она рассказала, Грановский обещал щедрое содержание семьи Чауса в эмиграции, а платил копейки - едва хватало на кофе и на лекарства.

"Тем ни менее Светлана Чаус как человек практичный согласилась принять компенсацию в виде квартиры на Печерских липках и вознаграждение в несколько миллионов. И тогда к Александру не будет претензий", - с иронией завершил пост Джокер.

Также Телеграм-канал опубликовал скрины переписки со Светланой Чаус от имени Грановского.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, где сейчас может находиться бывший судья и кто на самом деле выкрал его из Молдовы.

Мы также публиковали большое интервью Светланы Чаус, которое она дала нашему изданию после похищения экс-судьи.