Apple во вторник, 20 апреля, проведет онлайн мероприятие. В ходе него компания может представить новые девайсы в линейке планшетов iPad.

Анонс мероприятия опубликован на сайте компании.

По данным портала MacRumors в ходе онлайн-презентации компания может представить новый планшет iPad Pro и метки AirTag, предназначенные для поиска вещей.

Мероприятие состоится 20 апреля, начало в 20:00 по Киеву.

Отметим, что прошлой весной Apple представила новый iPad, а также обновленные ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro.

Во вторник, 13 апреля, акции компании дорожают на 2,3% на фоне информации о готовящейся презентации.

Напомним, в прошлом месяце на официальном сайте американской компании Apple появился украинский раздел.

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