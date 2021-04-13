На внеочередном планерном заседании 13 апреля Верховная Рада приняла законы №4475, 4398 и 4399 о защите валютных заемщиков с многолетними долгами по кредитам. Законы предлагают относительно мягкую схему реструктуризации долгов и налоговые льготы для банков.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, законом №4475 Рада продлила на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Также этот закон вводит реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.

Ранее Нацбанк и банки раскритиковал идею такой принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратились к президенту с просьбой отклонить законопроект.

Закон №4398 обязывает Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предлагать заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

Закон также исключает из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 кв.м, или 13,65 кв.м на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 кв.м для жилого дома.

Кроме того, согласно тексту на сайте Рады, должник, проживающий в таком жилье, в случае нехватки доходов для выполнения условий реструктуризации по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.

Закон №4399 разрешает банкам, осуществляющим реструктуризацию кредитов физлиц в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, не корректировать финансовый результат до налогообложения (прибыль или убыток) на сумму свертывания резервов с валовой балансовой суммой по таким действующим кредитам и на сумму частичного прощения кредита, подлежащего реструктуризации.

"Принятие этих законопроектов позволит решить проблему, которой уже более 10 лет, и защитить заемщиков, получивших кредиты на приобретение жилья в инвалюте и пострадавших от валютных колебаний, от злоупотреблений со стороны кредитодателей", – прокомментировал принятие документов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он добавил, что законопроекты будут способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков и станут шансом для их освобождения из долговой ямы.

Ранее "Страна" сообщала, что во вторник Рада провалила законопроект Кабмина о штрафах до 8500 гривен за нарушение самоизоляции.

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