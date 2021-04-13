Президент США Джо Байден намерен 14 апреля объявить, что к середине сентября выведет всех американских военных из Афганистана.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами главы Белого дома.

По данным издания, Байден выведет американский военный контингент к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, которые втянули США в самую длительную войну.

Таким образом, тысячи американских военнослужащих останутся в Афганистане после 1 мая - крайнего срока их пребывания, который администрация бывшего президента США Дональда Трампа обсуждала в прошлом году с представителями движения "Талибан".

"Если мы нарушим крайний срок 1 мая и при этом у нас не будет плана по дальнейшему выводу сил, то мы вновь окажемся в войне с "Талибаном". А это не то, что президент Байден считает национальным интересом", - сказал один из источников издания.

29 февраля 2020 года Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан", чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Как писала "Страна", Афганистан стал одной из тем состоявшегося 13 апреля второго телефонного разговора БАйдена с Путиным.