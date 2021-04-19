На этой неделе православные отмечают большой праздник. 25 апреля на календаре Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Самая популярная традиция этого дня - освящать веточки цветущей вербы в церкви.

Рассказываем, в чем смысл праздника и какие самые популярные народные и церковные традиции в этот день.

Чему посвящен праздник. Вербное воскресенье посвящено входу Господню в Иерусалим. После воскрешения Лазаря Иисуса встречали в Иерусалиме, как царя. Его прославляли и устилали дорогу своими одеждами и пальмовыми листьями.

Поэтому в западной церкви этот день называют Пальмовым воскресеньем. В православной традиции пальмы заменили местной вербой. Это дерево является символом пробуждения земли, поскольку первое оживает после зимы.

Как святят и бьют вербой. Срезать ветки нужно только в хороших местах. Плохой приметой считалось приносить ветки с деревьев на кладбищах, возле мусорных свалок.

Вербу освящают во время вечерней службы в субботу либо утром в воскресенье. При этом нужно посетить саму службу, прославляя Господа, а не идти с вербой в храм просто так, чтобы только освятить.

Освященные веточки вербы приносят домой после церковной службы. Ними легонько бьют домашних, чтобы они были здоровы и жили благополучно. При этом говорят: "Будь большой, как верба, здоров, как вода, и богат, как земля" и "Не я бью, верба бьет".

Вербу не выбрасывают, а хранят целый год. Ее считают оберегом, украшают ней иконы, ставят у кровати во время болезни.

Народные приметы в Вербное воскресенье. В народе верили, что, если в этот день посадить комнатное растение, то это принесет благополучие и деньги.

Незамужние девушки высаживали веточку в огород. Если верба прорастет - в этом году девушка выйдет замуж.

Было принято отложить всю домашнюю и полевую работу. Нельзя было сквернословить, употреблять алкоголь. В праздник помогали нуждающимся, посвящали день духовным помыслам.