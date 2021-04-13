Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 13 апреля, приняла в целом законопроект №5138-1, направленный на сохранение старших классов в школах.

За соответствующую инициативу проголосовали 276 народных депутатов.

Согласно тексту документа, развитие сети коммунальных лицеев смогут осуществлять городские, поселковые и сельские советы. Из законопроекта было исключено ограничение в 50 тысяч жителей - до этого власти населенных пунктов с меньшим числом жителей не могли бы обладать такими полномочиями.

Также из перечня субъектов, обеспечивающих развитие сети коммунальных начальных школ и гимназий авторы инициативы исключили районные советы.

Кроме того, реализация нормы о функционировании не менее четырех 10 классов в учебном заведении была отсрочена до периода 2027-2029 гг.

В то же время опорные учебные заведения, согласно законопроекту, должны обеспечивать получение полного общего среднего образования.

Напомним, согласно плану реформы среднего образования в Украине, обучение в 10-11 классах будет проводиться на базе лицеев. При этом мест в этих учреждениях хватит всем школьникам, которые захотят продолжить обучение после 9-го класса.

Ранее "Страна" разбиралась, начнут ли уже в этом году закрывать набор в старшие классы.