Компания Johnson & Johnson решила отложить крупные поставки своей вакцины от коронавируса Janssen в страны Европы. Это связано с решением регулятора США временно приостановить использование препарата из-за негативных побочных эффектов.

Об этом сообщает DPA.

Компания заявила, что совместно с органами здравоохранения США и ЕС изучает данные о побочных воздействиях вакцины.

Ранее в США рекомендовали пока прекратить прививки вакциной после единичных случаев (6 случаев на 6,8 млн введенных доз) развития тромбов у привитых людей.

В Европейский союз первые поставки препарата от Johnson & Johnson для однократного введения начались 12 апреля - через месяц после того, как ему был дан зеленый свет для использования в 27 странах - членах блока.

Однако на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что расследует четыре зарегистрированных случая потенциально смертельных тромбов после вакцинации Johnson & Johnson без изменения статуса рекомендации.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о побочных эффектах после использования другой вакцины - AstraZeneca.