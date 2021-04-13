Сотрудницы почтового отделения в Лозовском районе Харьковской области украли более полумиллиона гривен, деньги одна из женщин хранила у себя дома. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В полицию обратился 53-летний директор почтового отделения города Лозовая. Он рассказал, что во время перевозки почты служебным автомобилем обнаружилась пропажа мешка с деньгами.

Во время проверки правоохранители выяснили, что 31-летняя работница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы и похитила один из мешков с наличными, в котором было 524 тысячи 400 гривен. Украденные деньги он передала сообщнице, которая работает заместителем директора отделения, та хранила деньги у себя дома.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают до 8 лет тюрьмы.

Напомним, перед Рождеством в Одессе и области прошли кражи пожертвований в церквях.

Также мы писали, что в Киеве из офиса газовых магнатов украли более миллиона гривень.