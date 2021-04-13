Турция ужесточает карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране на фоне начавшегося священного для мусульман месяца Рамадана. В частности, будет увеличено время комендантского часа, а междугороднее сообщение в ближайшие две недели будет запрещено.

Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передает информационное агентство "Анадолу".

"В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19:00 (ранее с 21:00) до 5:00, комендантский час по выходным сохраняется с 19:00 пятницы по 5:00 понедельника", - сказал Эрдоган.



Также, по его словам, в месяц Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и навынос.

В прошлый четверг, 8 апреля, в стране был поставлен антирекорд по новым случаям коронавируса - их за сутки выявили почти 56 тысяч. В последующие дни также были зафиксированы близкие к рекордным показатели.

Ранее мы писали, что российские власти полностью прекратили авиасообщение с Турцией c 15 апреля по 1 июня, мотивировав это решение ухудшением ситуации с коронавирусом.

Также "Страна" разбиралась, как встретят Рамадан разные страны мусульманского мира на фоне карантинных ограничений.