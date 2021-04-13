Пресс-служба президента РФ Владимира Путина опубликовала отчет о разговоре главы Кремля с президентом США Джо Байденом 13 апреля. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

На сайте Кремля перечислили основные темы разговора.

Так, собеседники обстоятельно обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

Также президенты выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.

В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне, сообщили в Кремле.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Путин "изложил базирующиеся на минском Комплексе мер подходы к политическому урегулированию", говорится в пресс-релизе Кремля.

Лидеры условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы, сказано в сообщении.

Как писала "Страна", первая беседа президентов по телефону состоялась 27 января, через неделю после инаугурации Байдена.

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