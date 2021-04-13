Живодер издевался над собаками. Скриншот из видео

В ночь с 11 на 12 апреля, в городе Жмеринка Винницкой области неизвестный живодер жестоко убил трех собак. Для этого он пробрался во двор волонтера, которая нашла животных на улице, вылечила их и искала им новых хозяев.

Об этом волонтер Оксана Швец рассказала на своей странице в Facebook.

Женщина предполагает, что собак забили молотком из-за того, что они громко лаяли. При этом животные пытались спастись, прятались, рыли носом землю под забором, на заборе осталась их кровь. Однако живодер или, возможно, несколько живодеров, завершили свое дело и убили животных. 

"Посмотрите на них. Эти собаки были такие веселые и непоседливые, прыгали на руки от радости и всех расцеловывали ... у меня дома жили животные счастливо и беззаботно, к ним приходили дети играть ... какой-то урод зашел во двор и они выбежали к нему махая хвостами, а оно взяло молоток и начало их бить ... кровь не только на металле, она на твоих руках, на твоей ничтожной душе", - написала женщина.

Кроме того, она рассказала, что нескольких собак спасла и вылечила, они жили у волонтера годами. После инцидента Швец обратилась в полицию.

Волонтер рассказала об убийстве собак. Скриншот из фейсбука Оксаны Швец

Волонтер рассказала об убийстве собак. Скриншот из фейсбука Оксаны Швец

Волонтер рассказала об убийстве собак. Скриншот из фейсбука Оксаны Швец

Волонтер рассказала об убийстве собак. Скриншот из фейсбука Оксаны Швец

Напомним, под Одессой неизвестный живодер распял кота на кресте.

Также мы писали, что в Херсоне полиция поймала живодера, который охотился на домашних питомцев с арбалетом.

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