В ночь с 11 на 12 апреля, в городе Жмеринка Винницкой области неизвестный живодер жестоко убил трех собак. Для этого он пробрался во двор волонтера, которая нашла животных на улице, вылечила их и искала им новых хозяев.

Об этом волонтер Оксана Швец рассказала на своей странице в Facebook.

Женщина предполагает, что собак забили молотком из-за того, что они громко лаяли. При этом животные пытались спастись, прятались, рыли носом землю под забором, на заборе осталась их кровь. Однако живодер или, возможно, несколько живодеров, завершили свое дело и убили животных.

"Посмотрите на них. Эти собаки были такие веселые и непоседливые, прыгали на руки от радости и всех расцеловывали ... у меня дома жили животные счастливо и беззаботно, к ним приходили дети играть ... какой-то урод зашел во двор и они выбежали к нему махая хвостами, а оно взяло молоток и начало их бить ... кровь не только на металле, она на твоих руках, на твоей ничтожной душе", - написала женщина.

Кроме того, она рассказала, что нескольких собак спасла и вылечила, они жили у волонтера годами. После инцидента Швец обратилась в полицию.

Напомним, под Одессой неизвестный живодер распял кота на кресте.

Также мы писали, что в Херсоне полиция поймала живодера, который охотился на домашних питомцев с арбалетом.