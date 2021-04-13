Верховная Рада на заседании 13 апреля провалила поданный правительством законопроект №4540. В документе предлагалось внести изменения в кодекс об административных правонарушениях, касающихся предотвращения распространения COVID-19, и облагать большими штрафами за нарушение самоизоляции.

Об итогах голосования сообщает корреспондент "Страны".

За проект Кабмина проголосовали всего 199 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Вместе с тем 217 парламентариев поддержали предложение спикера отправить законопроект на доработку в профильный комитет и 215 – субъекту законодательной инициативы. Таким образом, голосов не хватило ни на повторное первое чтение, ни на возвращение авторам на доработку.

Законопроект предлагал дополнить статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение порядка обязательной самоизоляции и обсервации, установленных в решении о карантине, даже если это не привело к распространению особо опасной болезни. За такие действия предлагалось налагать штраф в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

Проект акта также предусматривал внесение изменений в несколько статьей КУпАП в целях реализации полномочий исполнительных комитетов местных советов, Национальной полиции и государственной санитарно-эпидемиологической службы по рассмотрению дел об упомянутых административных правонарушениях.

Кроме того, документ предусматривал и реализацию полномочий органов государственной пограничной службы Украины по рассмотрению таких дел в случае их выявления в пунктах пропуска (пунктах контроля) через границу Украины или в контрольных пунктах въезда-выезда.

Против законопроекта выступили многие депутаты. Например, Дмитрий Лубинец из депутатской группы "За будущее" задал риторический вопрос: "Как штрафовать бабушек в селе, которым нужно купить продукты?"

"Коллеги, кого будем штрафовать за то, что мы собрались тут сегодня 400 человек в красной зоне?" - с сарказмом отметил Сергей Соболев из "Батькивщины".

А Алексей Гончаренко из порошенковской "Европейской солидарности" сказал, что у него есть новость для главного санврача Виктора Ляшко: "ковид не лечится штрафами".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о проекте №4540.

Также мы сообщали, что сегодня Рада провалила голосования за возвращение льгот на электроэнергию и мораторий на повышение тарифов.

















