Сегодня появилась осторожная надежда, что дело с обострением вокруг Украины движется к разрядке.

Президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в одной из третьих стран. Главным вопросом, очевидно, станет Украина.

Предложение о встрече - это явная попытка снизить накал по Донбассу и предотвратить полноценную войну. Рубль, по крайней мере, понял это именно так и укрепился сразу после звонка.

Другой вопрос - приблизит ли этот шаг Байдена комплексное урегулирование в Украине. Или же активность США - это лишь "скорая помощь" для Украины, которая оказалась на грани серьезного коллапса. А дальше все пойдет по-старому.

"Страна" разбиралась, что значит звонок Путину - уже второй за время президентства Байдена.

Разговор Байдена и Путина. Версии сторон

Первым сообщение о звонке опубликовал Белый дом. В начале у Байдена коснулись договора о сокращении ядерных ракет, затем, после ритуальных заявлений о кибератаках и вмешательстве в выборы, перешли к Украине.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении.

А дальше прозвучало нечто неожиданное - Байден в ближайшие месяцы предложил Путину "встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

Достаточно внезапно для человека, который еще несколько недель назад называл своего российского визави "убийцей".

Видимо, это оскорбление и обусловило сдержанную реакцию Кремля на приглашение.

Во-первых там выдержали довольно-таки длительную паузу, после того, как Белый дом уже выпустил свой пресс-релиз. Хотя обычно такие сообщения публикуются плюс-минус одновременно.

То есть некоторое время приглашение Байдена неловко провисело в воздухе.

Затем вышел релиз администрации Путина. Там констатировался факт, что президент США пригласил коллегу на встречу. Но что ответил Путин - не уточняется. При этом в Кремле подчеркнули, что Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия".

Что же до встречи - если в США заявили о нескольких месяцах, то в России и этой конкретизации не прозвучало. Говорилось, что Байден предложил встретиться "в обозримой перспективе". Впрочем, Москва не сказала "нет". А в конце релиза говорится, что ведомства двух стран проработают все вопросы - видно, в том числе и встречу.

Украины Путин коснулся на полторы строки - куда меньше, чем ей посвятил Байден.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию, - говорится в релизе Кремля.

То есть, проще говоря, Россия заявила, что будет настаивать на выполнении политической части Минских соглашений. Которую, кстати, предлагал Киеву выполнить тот же Байден еще в 2016 году с трибуны Верховной Рады.

Характерно, что вопроса стягивания войск границе российский президент вообще не затронул. То есть попыток оправдаться за это нет.

Хотя очевидно, что именно военные приготовления РФ стали главной причиной звонка.

Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что "США стремятся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией, честным и открытым переговорам". Но добавили, что продолжат давление на РФ.

Что означает этот разговор?

Мы видим очевидный шаг Байдена навстречу Путину на фоне военных приготовлений России у границ Украины.

Москва сегодня официально сообщила, что перебросила на западные границы две общевойсковые армии, а также десантные бригады. Также в Черное море направляется более десятка боевых кораблей.

Возможно, план Москвы в этом и заключался - дать таким образом максимальную огласку вероятности обострения на Донбассе. И показать, что за ним последует большая война. Что, по логике, вызовет опасения на Западе, и тот повлияет на Украину - которая, по версии Кремля, готовит наступление против "ДНР" и "ЛНР".

По звонку Байдена видно, что в определенной части задача, похоже, выполнена. Президент США, который ранее оскорблял Путина, теперь сам предлагает ему встречу. То есть позвонил он, судя по пресс-релизам, не с угрозами.

Пока это рождает осторожную надежду, что в США решили идти на деэскалацию и могут организовать этот процесс со стороны Украины. При этом не исключено, что звонок - лишь тактический ход, призванный снять опасность начала большой войны и военного разгрома Украины. И дальше этого дело не пойдет.

С одной стороны приглашение на встречу сулит выход из тупика - президенты в теории смогут решить по Украине что-то более концептуальное, чем просто очередная остановка огня. Тем более, что Байдену, в отличие от Трампа, не придется потом оправдываться, что он не агент Кремля.

С другой - встреча, назначенная на неопределенный срок, может и не состояться. Да и Москва пока не дала на нее согласия. Видимо, ожидая сперва каких-то конкретных шагов Белого дома по "умиротворению" Украины (Кремль в последнее время именно американцев обвиняет в поддержке "провокаций" на Донбассе).

Если эти шаги последуют, тогда можно будет говорить о том, что Байден и Путин смогут начать путь консенсуса. Хотя и не факт, что его пройдут до конца - интересы сторон противоположны.

Серьезное, но локальное обострение на Донбассе могло бы обнулить "Северный поток-2", что было бы очень выгодно США (пускай даже ценой новых потерь Украины на Донбассе).

С другой стороны, военный удар по Украине в целом, которым начали грозить в Москве, означал бы для Вашингтона потерю не только лица, но и стратегически важного плацдарма в Восточной Европе. Не исключено, что именно поэтому, видя военные сигналы Москвы, было решено "придержать коней".

Где могут встретиться президенты?

Предыдущий саммит президентов РФ и США состоялся в Хельсинки, на территории Финляндии. Там встречались Путин и Трамп.

Интересно, что сегодня после Байдена Путин созвонился финским коллегой Саули Ниинистё. Они обсудили возможность провести в Хельсинки саммит глав стран-членов Совбеза ООН.

"Саули Ниинистё поделился своей новой инициативой проведения в финской столице в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения "духа Хельсинки". Поддержав эту идею, Владимир Путин привлёк внимание к преследующему, по сути, те же цели предложению российской стороны о встрече глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН", - говорятся в заявлении Кремля.

Также Путин рассказал Ниинистё, что только что разговаривал с Байденом.

Правда, в Белом доме по итогу сказали, что о месте саммита двух президентов пока говорить преждевременно.