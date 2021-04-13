Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 13 апреля, приняла за основу проект закона № 4636-1 о военном похоронном ритуале.

Решение поддержали 304 народных депутата.

"Законопроектом предлагается применение военно-погребального ритуала и захоронения по специальной процедуре лиц, которым присвоено звание Героя Украины, награжденным орденами Богдана Хмельницкого трех степеней, или орденами За Мужество трех степеней, только при условии, что указанные лица также имели статус военнослужащих, умерших (погибших) во время выполнения военной службы, прохождения службы, умерших или погибших участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО/ООС, лиц с инвалидностью вследствие войны... и военнослужащих, которые решением соответствующих государственных органов были направлены для участия в международных организациях по поддержанию мира",- сказал нардеп от "Слуги народа" Анатолий Остапенко, представляя законопроект в Раде.

В частности, проект закона предусматривает определение порядка захоронения погибших военнослужащих и других лиц, определенных законами Украины с проведением военного похоронного ритуала.

Организация проведения военного похоронного ритуала возлагается на начальника гарнизона. Документ определяет категории лиц, захоронение которых осуществляется в форме военного захоронения ритуала, а именно:

военнослужащих, умерших (погибших) при защите независимости и территориальной целостности Украины или выполнения обязанностей военной службы (прохождения службы)

умерших или погибших УБД, которые принимали непосредственное участие в АТО/ООС;

умерших или погибших УБД, которые принимали непосредственное участие в АТО/ООС; лиц с инвалидностью вследствие войны (пп. 1, 11 — 14 ч. 2 ст. 7 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

военнослужащих, которые были направлены для участия в миротворческих операциях;

борцов за независимость Украины в ХХ веке (пп. 1-14 ст. 1 ЗУ "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке").

Погребальный ритуал не проводится, если указанные лица погибли в результате совершения ими преступления или самоубийства.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада отменила обязательную итоговую аттестацию для украинских выпускников-2021.

Также мы сообщали, что Рада провалила голосования за возвращение льгот на электроэнергию и мораторий на повышение тарифов.