Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Краткий отчет о разговоре опубликован на сайте Белого дома.

По данным пресс-службы Белого дома, лидеры договорились продолжить диалог о стратегической стабильности по вопросам контроля над вооружениями по договору о СНВ (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений - Ред.).

Президент Байден также дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как кибератаки и вмешательство в выборы.

Глава Белого дома подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины. Он призвал Россию снизить напряженность.

Также Джо Байден подтвердил курс на построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

"В целом главный вывод из сообщения Госдепа о разговоре Байдена с Путиным - Белый дом хочет договариваться с Россией. Свидетельство тому - желание Байдена встретиться с Путиным", - прокомментировал событие телеграм-канал "Политика страны".

Кремль опубликовал свою версию разговора с Байденом. У Путина пока не ответили согласием на предложение о встрече и лишь заявили, что этот и другие вопросы проработают позже.

Напомним, это уже вторая телефонная беседа двух президентов. Первая состоялась 27 января, через неделю после инаугурации Байдена.

В марте Байден во время интервью согласился с утверждением журналиста, что Путин является "убийцей". Как видно, это не помешало президентам вновь вступить в диалог.

В Кремле ранее заявляли, что не ждут извинений от США за слова Байдена о том, что "Путин - убийца" и предположили, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях.