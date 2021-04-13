В среду, 14 апреля на большей части Украины обещают дожди. Особенно сложными будут погодные условия в западных областях. В Карпатах прогнозируют дождь и мокрый снег, местами значительный. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах температура воздуха ночью опустится до +1...+6. Днем прогнозируют +6...+11. На высокогорье Карпат на протяжении суток от -2 до +3.

На остальной территории страны ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков. Днем в северо-восточных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, в дневные часы +11...+16.

В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +7-9, а днем до +14-16 градусов.

Прогноз погоды на 14 апреля в Украине

Напомним, что ранее мы подробнее писали о грядущем похолодании и давали прогноз погоды на всю неделю. В основном оно затронет западные области, где местами даже будет срываться снег. Самым холодным днем недели станет четверг, 15 апреля. В этот день на западе обещают всего +3...+5 днем.

На остальной территории Украины похолодает, но не так существенно. Теплее всего будет на востоке, где местами воздух прогреется до +18...+20. При этом, начиная со среды и включая выходные, во многих областях зарядят дожди.

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