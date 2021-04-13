Во вторник, 13 апреля, во время встречи в Брюсселе государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ситуацию на востоке страны и евроатлантическую интеграцию.

Об этом Блинкен написал в Twitter.

"Я встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - сообщил госсекретарь США.

Напомним, Блинкен от имени президента США Джо Байдена пригрозил России последствиями за стягивание войск к Украине.

Также мы писали, что 9 апреля Госсекретарь США обсудил с главами МИД Франции и ФРГ действия России. Министры выразили поддержку суверенитету Украины.