Кассационный суд в составе Верховного суда перенес на 24 мая рассмотрение жалобы по иску бывшей телеведущей, супруги нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко касательно санкций, введенных в отношении нее указом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает пресс-служба суда.

По словам представителей суда, Марченко обжалует указ в части введения в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, а именно п. 5 приложения 1, согласно которому к ней применены санкции.

"Удовлетворив ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, Верховный Суд отложил рассмотрение дела", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по делу Марченко состоится 24 мая 2021 года в 14:00. В Верховном суде уточнили, что иск поступил в суд 16 марта, а постановлением от 18 марта по этому делу открыто производство.

"На рассмотрении КАС ВС находится всего четыре исковых заявления, которыми оспаривается Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные мероприятия (санкций)", - сообщили в суде.

На 15:00 14 апреля назначено к рассмотрению в судебном заседании дело по иску народного депутата Виктора Медведчука, а на 09:30 21 апреля запланировано заседание по иску Натальи Лавренюк. Рассмотрение дела по иску Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ) состоится 21 апреля в 10:00.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Марченко, а также связанных с ними компаний. 20 февраля президент Зеленский своим указом ввел соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее мы писали, что Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым арестовал украинское судно Медведчука, которое нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров.