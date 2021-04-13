В Раде приняли законопроект об отмене госаттестации для учеников 11 классов. Фото: Страна

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий освобождение от государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов, которые заканчивают школу в этом году. 

Принятие соответствующего законопроекта № 5014 за основу и в целом поддержали 298 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник. 

Законопроект №5014 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года" был внесен в Верховную Раду 4 февраля в связи с пандемией коронавируса. . 

Согласно документу, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации и имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Отмена ГИА не означает отмены ВНО. Для выпускников, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенными регламентами проведения тестирования.

Ранее "Страна" писала о том, что после ужесточения карантина пробное ВНО в трех областях Украины перенесут на 24 апреля.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.