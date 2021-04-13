Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий освобождение от государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов, которые заканчивают школу в этом году.

Принятие соответствующего законопроекта № 5014 за основу и в целом поддержали 298 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник.

Законопроект №5014 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года" был внесен в Верховную Раду 4 февраля в связи с пандемией коронавируса. .

Согласно документу, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации и имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Отмена ГИА не означает отмены ВНО. Для выпускников, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенными регламентами проведения тестирования.

Ранее "Страна" писала о том, что после ужесточения карантина пробное ВНО в трех областях Украины перенесут на 24 апреля.