В Черное море на учения направляются пятнадцать военных кораблей Российской Федерации.

Об этом во вторник, 13 апреля, со ссылкой на сообщение Южного военного округа (ЮВО) сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении округа.

"На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов", - сообщили в ЮВО.

Также в пресс-службе военного округа добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

В рамках контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии вместе с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова "для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии".

Напомним, Россия объявила о готовящихся в Черном море тренировках 8 апреля. В тот же день украинский военно-морской флот начал учения в этом регионе. Из-за этого была ограничена работа в крупнейших украинских портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев.

Вслед за этим Пентагон заявил, что в Черное море в рамках стандартной операции направляются корабли ВМС США. По информации турецких СМИ, они прибудут в регион на этой неделе и пробудут там до 4 мая.

В свою очередь Москва предупредила Вашингтон, что США лучше "держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья".