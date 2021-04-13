Отбывающий наказание в колонии и объявивший голодовку российский оппозиционер Алексей Навальный похудел до 76 кг при росте 190 см и говорит с трудом, но сдаваться не собирается.

Об этом в блоге на сайте "Эхо Москвы" написала его жена Юлия Навальная, которая сегодня побывала на свидании с мужем в колонии и общалась с ним через стекло и телефонную трубку.

"Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190", - говорится в сообщении.

По словам Навальной, к ее мужу не пускают врача.

"Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него еще сильнее", - добавила Навальная.

Сам Алексей Навальный сообщил в соцсети, что подал в суд на исправительную колонию № 2 во Владимирской области, где он содержится.

"Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка", - объяснил Навальный.

По словам оппозиционера, приехав в колонию месяц назад, он привез с собой и заказал "кучу книг", однако до сих пор ему не выдали ни одной.

"Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца", - добавил Навальный.

По его словам, он написал очередное заявление начальнику и подал в суд.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

23 марта команда Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по освобождению его из тюрьмы и анонсировала новый масштабный митинг по всей России. По заявлению организаторов, точная дата протестного мероприятия будет определена, когда число предполагаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.

25 марта адвокаты Навального сообщили, что у Навального уже месяц сильные боли и не работает одна нога. По словам его адвоката Ольги Михайловой, он испытывает сильные боли в спине уже в течение четырех недель, хотя сам политик в последних публикациях в социальных сетях об этом не сообщал.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача в связи с плохим состоянием здоровья.