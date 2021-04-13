Встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном состоится 16 апреля в Елисейском дворце.

Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает издание National Post France со ссылкой агентство Reuters.

Известно, что в эту пятницу Макрон примет Зеленского на рабочем обеде.

Ранее о планирующейся встрече рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По его словам, лидеры обсудят "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине".

Отметим, что сообщение о дате встречи Зеленского и Макрона появилось через несколько часов после того, как президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, Макрона и канцлера Германии Меркель по Донбассу.