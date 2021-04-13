"Буду ждать активации чипа". Доктор Комаровский сделал укол индийским "Ковишилдом"
Врач и телеведущий Евгений Комаровский, который недавно переболел коронавирусом, рассказал, что сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield.
Об этом Комаровский написал в своем Telegram-канале во вторник, 13 апреля.
"А вот и моя доза подоспела. Теперь буду ждать активации чипа и загрузки обновлений. Билл и Марик обещали мне премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства", - написал доктор и опубликовал фотографию ампулы "CoviShield".
Напомним, по словам Виктора Ляшко до конца текущего года в Украине планируют сделать 47 миллионов прививок от коронавируса. Главный санврач призвал украинцев не отказываться от прививки, когда прийдет их очередь вакцинироваться.
Также мы писали, что в Украине началась вакцинация китайским препаратом от Sinovac.