Британская газета Daily Mail предоставила копию жесткого диска из ноутбука Хантера Байдена ведущим экспертам в области кибер-криминалистики Maryman&Associates.

Эксперты установили, что файлы, вероятно настоящие, и не имеют следов обработки.

На основе выводов экспертов, журналисты опубликовали большое расследование, которое раскрывает ряд компрометирующих Хантера Байдена фактов, которые тот решил не отражать в своей автобиографии.

"Страна" публикует перевод материала.

Чего не было в книге Хантера Байдена: Эксперты-криминалисты доказали, что ноутбук - сына президента

Автобиография Хантера Байдена обещала откровенную историю его борьбы с наркотиками, семейных беспорядков и неоднозначной личной жизни.

Но было много шокирующих подробностей его развратной жизни, которыми сын президента предпочел не делиться с читателями, в том числе подробности его хрупких отношений с отцом.

Теперь DailyMail.com может раскрыть секреты, которые Хантер решил не разглашать, обнаруженные в содержимом его брошенного ноутбука и проверенные ведущими экспертами-криминалистами.

Огромный архив, содержащий 103000 текстовых сообщений, 154000 электронных писем, более 2000 фотографий и десятки видео, наполнен откровениями, которых нет в мемуарах, в том числе:

Как он умолял своего отца баллотироваться в президенты в 2019 году, чтобы спасти репутацию сына;

Как Хантер неоднократно уклонялся от действий полиции против него, несмотря на то, что постоянно имел дело с торговцами наркотиками и проститутками и неоднократно сталкивался с правоохранительными органами;

Как Хантера охранял агент секретной службы, когда он принимал наркотики и проводил время с проституткой в Голливуде в 2018 году, несмотря на то, что в то время он не имел права на защиту и на фоне отрицаний подобного со стороны федерального агентства;

Как Джо Байден боялся, что его текстовые разговоры с Хантером будут взломаны, даже когда они обсуждали его предложение баллотироваться в президенты.

Как ноутбук Хантера оказался переполнен доказательствами очевидной преступной деятельности Хантера и его сообщников, включая торговлю наркотиками и проституцию.

Хантер Байден оставил свой ноутбук в мастерской, но так и не вернулся за ним

Сын президента оставил свой ноутбук MacBook Pro 2017 в мастерской по ремонту компьютеров в Уилмингтоне, штат Делавэр, в апреле 2019 года и так и не вернулся за ним.

Электронные письма, которые были на компьютере, вызвали скандал перед президентскими выборами 2020 года в октябре, но отрицались Байденами и другими высокопоставленными демократами, гигантами социальных сетей Twitter и Facebook и несколькими крупными медиа-организациями как "российская дезинформация".

После получения копии жесткого диска DailyMail.com поручил ведущим экспертам в области кибер-криминалистики Maryman & Associates проанализировать данные и определить, является ли содержимое ноутбука настоящим.

Основатель фирмы, Брэд Мэриман, ветеран ФБР по надзору со стажем 29 лет, работал в должности сотрудника по информационной безопасности и основал свою первую лабораторию компьютерной криминалистики.

Мэримен и его деловой партнер доктор Джозеф Гринфилд использовали те же инструменты судебной экспертизы, чтобы проанализировать диск, который федеральные и государственные правоохранительные органы используют в уголовных расследованиях, и подготовили отчет для DailyMail.com.

В отчете говорится, что данные на диске "кажутся подлинными", и что после тщательного поиска в его содержимом каких-либо явных признаков вмешательства, Мэриман и Гринфилд не обнаружили "доказательств" фальсификации - ни русскими, ни кем-либо еще.

"Данные в системе до апреля 2019 года, по-видимому, связаны с г-ном Байденом, а временные метки находятся между 2016 и 2019 годами", - говорится в отчете Maryman and Associates.

"Метки времени операционной системы кажутся подлинными, и не было обнаружено никаких доказательств того, что метки времени или данные были изменены или подделаны. Не было обнаружено никаких указаний на то, что данные были сфабрикованы", - говорится в выводах.

Во время президентских дебатов в октябре Джо Байден назвал утечку электронных писем Хантера "кучей мусора". Но в воскресенье в интервью CBS, посвященном его новой книге "Красивые вещи", Хантер сказал, что ноутбук "может быть" его.

"Там мог быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Может быть, это была российская разведка. Может быть, его украли у меня", - сказал он.





Фото: Внуки Джо Байдена, Хантер Байден, Халли и Джо Байден на снимке с ноутбука Хантера.

Среди 103199 текстовых сообщений на жестком диске с 2016 по март 2019 года - напряженные разговоры между президентом Джо Байденом и его сыном.

Тексты показывают, как Джо был втянут в жаркую любовную жизнь своего сына, стал "боксерской грушей" во время подпитываемых наркотиками тирад Хантера и оплачивал счета своих внуков, когда Хантер опустошил свои банковские счета за счет своих расходов на проституток и кокаина.

Когда в 2008 году бывший сенатор штата Делавэр был избран вице-президентом, это положило конец прибыльной карьере Хантера в качестве лоббиста во избежание появления конфликта интересов.

Затем Хантер предпринял серию спорных деловых предприятий и попал в омут разгульного употребления крэка, связей с проститутками, скандалов и реабилитации.

К 2019 году его тексты наполнены негодованием. Когда Джо написал сыну типичное любвеобильное сообщение: "Доброе утро, мой прекрасный сын. Я скучаю по тебе и люблю тебя. Папа", Хантер злился на своего отца за то, что он "дал понять миру, что единственная причина, по которой тот не баллотируется в президенты, - это его семейные проблемы"

"Я рад быть чертовым яблочком, которое ты нарисовал на моей спине", - написал Хантер

Хантер пожаловался, что совет его отца не защищаться в СМИ из-за историй о его сложном разводе с бывшей женой Кэтлин Байден и его романе с вдовой своего брата Халли имели неприятные последствия, и добавил саркастически: "О… доброе утро… из еб@@@й реабилитации.

"Ваша команда только что сделала меня неконтролируемым налоговым мошенником, мошенником и наркоманом, которого вы так старались исправить, но не смогли. Они просто полностью написали историю моей жизни", - написал он.

Джо ответил, пообещав своему сыну, что он будет баллотироваться в президенты, но добавил, что он обеспокоен тем, что его сообщения могут стать "целью" для взлома.

"Я пойду, но ты мне нужен", - написал он. "Х (Хэйли) неправа. Единственная цель - выздоровление. Больше ничего... Когда сможешь и захочешь, позвони"

Джо Байден выдвинул свою кандидатуру два месяца спустя.

После очередного напыщенного сообщения Хантера в сентябре 2018 года Джо написал: "Будь осторожен при написании сообщений. Скорее всего меня взламывают".

Согласно сообщениям Хантера, у будущего президента были веские причины для беспокойства, так как телефон Хантера был заполнен компрометирующими сообщениями, поскольку отношения Хантера с Халли распались.

Фото: Хантер и вдова Бо Байдена Халли Байден

Когда в марте 2017 года был обнародован скандальный роман Хантера с вдовой Бо Байдена Халли, Джо неохотно опубликовал заявление, в котором благословлял пару.

Но год спустя он уже был вовлечен в разрыв отношений пары из-за своего неуравновешенного сына-наркомана.

В июле 2018 года Хантер отправил отцу запись своего разговора с Халли по телефону.

Джо ответил: "Получил твое сообщение. Не могу сказать, что удивлен. Ложусь спать, я позвоню тебе завтра утром. Люблю тебя. Будь сильным. С любовью, папа'

Продолжающееся извинения президента и предложения денег в сообщениях своему сыну после его крэк-запоев - противоречат его долгой истории жесткой позиции в отношении потребителей и поставщиков наркотиков.

Джо критиковал Джорджа Буша-старшего из-за "Войны с наркотиками" 1980-х годов за то, что она "недостаточно жесткая", и написал карательные законы с более суровыми приговорами за преступления, связанные с наркотиками, когда он возглавлял судебный комитет Сената в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

Бедствия его сына, вызванные наркотиками, привели к многочисленным соприкосновениям с правоохранительными органами, которые обычно приводят к уголовным обвинениям или расследованию, но Хантер пока избегал привлечения.

Его ноутбук, переданный ФБР в 2019 году, изобилует доказательствами очевидной преступной деятельности Хантера и его сообщников, включая торговлю наркотиками и проституцию.

На фотографиях также изображен Хантер с потрескавшимися и сильно поврежденными зубами, характерными для последствий метамфетамина, когда он сидит в кресле дантиста, и есть фотография, на которой он заметно лысеет.

Фото: состояние зубов Хантера Байдена журналисты назвали "шокирующим" и связали с употреблением метамфетамина

Хантер кажется одержимым главной ролью в порнофильмах с проститутками, видеозаписями и фотографиями на своем ноутбуке.

На жестком диске хранились сотни фотографий обнаженных женщин и обнаженных селфи Хантера, а также десятки видеороликов.

Хантер фотографировал и снимал себя, часто с двумя проститутками одновременно, в откровенных видеороликах, которые он затем размещал на веб-сайте для взрослых Pornhub под именем пользователя "RHEast".

Хантер снимал себя с женщинами с веб-камеры своего ноутбука, иногда снимая под разными углами с помощью iPad и мобильного телефона.

Секс-записи и снимки с проститутками смешаны с семейными фотографиями, деловыми документами и селфи его тогдашней возлюбленной и вдовы брата Халли в папке с фотографиями его ноутбука.

Тексты показывают, что он часто заказывал вещества в гостиничные номера и употреблял их с женщинами до или после секса, а на фотографиях изображены флаконы со 100-миллиграммовыми таблетками Виагры, максимальной дозой, предписанной врачами.

На его счету в PornHub был 66 наградных значков, включая значок для достижения 50 подписчиков, 500 просмотров видео и за просмотры порно в формате высокой четкости.

Хантер иногда оставлял на веб-камеру после съемок своих сексуальных сцен и запечатлел себя, сгорбившись над своим компьютером, пристально просматривая отснятый материал.

В одном из видео на ноутбуке, Хантер записал свой экран и может быть услышан разговор с женщиной о своих любимых порнозвездах, так как он просмотрел сайт для взрослых с ней.

Тексты от 20 февраля 2019 года, похоже, показывают, что Хантер координирует свои действия с женщиной по имени Дайанна Пагано, чтобы доставить других женщин в Уберсе в его номер в отеле в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.

Месяц спустя Пагано написала Хантеру текстовое сообщение с предложением "потусоваться" с ним за "100 или 200 на ночь", а также предложила ему наркотики

В ноябре того же года Пагано было предъявлено обвинение в нарушении ее испытательного срока, из-за якобы управления наркобизнесом из своего дома в Ист-Хейвене.

Полиция сообщила New Haven Register, что в доме были обнаружены предметы, "которые, как полагают, были результатом операции по продаже наркотиков и проституции".

Пагано не было предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с проституцией.

Хантер, возможно, едва избежал ситуации с правоохранительными органами, поскольку шесть предполагаемых клиентов Пагано также были арестованы в ходе полицейского рейда.

Согласно его сообщениям, Хантер второй раз столкнулся с законом в марте 2019 года, когда якобы полиция появилась в мотеле в Наугатаке, штат Коннектикут, где Хантер принимал наркотики и развлекал проституток.

Когда сын президента вышел из своей комнаты в Comfort Inn, чтобы снять наличные в банкомате, одна из запаниковавших проституток, Кристалл, написала ему "Ты звонил в полицию ???".

Вернувшись в свою комнату, сбитый с толку Хантер написал своему дилеру и сутенеру: "Где она? Она сказала, что в комнату зашли копы ????? Что за дела? Я пошел в банк. Перезвони."

Полицейское управление Наугатака заявило DailyMail.com, что у них нет никаких записей о том, что 7 марта в отеле Comfort Inn посещали офицеры.

Хантер действительно попал под следствие после того, как он вернул арендованный автомобиль в Прескотте, штат Аризона, оставив после себя там трубку для крэка и белый порошок, свои водительские права и значок генерального прокурора своего покойного брата Бо.

Хантер якобы использовал вымышленное имя, чтобы позвонить в пункт проката Hertz на следующий день и сказать им, что оставил ключи в бензобаке автомобиля.

В полицейском отчете говорилось, что они вызвали ФБР, и Хантер был "обнаружен секретной службой" и был признан "здоровым".

Полицейское управление Прескотта заявило, что не смогла обнаружить отпечатков пальцев на трубке. Неясно, пытались ли ведомства извлечь ДНК из трубки.

Прокурор округа Шейла Полк отказалась возбуждать уголовное дело, несмотря на то, что ее окрестили "главным сторонником запрета марихуаны".

В отношении Хантера было проведено расследование, но в 2018 году он снова не был привлечен к ответственности после того, как Халли оставила свой пистолет 38-го калибра в мусорном баке продуктового магазина в Уилмингтоне, штат Делавэр.

В сообщениях своему терапевту Хантер утверждал, что, когда копы Делавэра нашли пистолет, вмешались "ФБР и Секретная служба", и что Хэлли сказала офицерам, что выбросила оружие, потому что она "боялась за детей" и "потому что боялась, что я причиню себе вред из-за своих проблем с наркотиками и алкоголем".

Копия полицейского отчета, полученная новостным сайтом Politico, подтвердила инцидент 23 октября 2018 года.

Фото: Хэлли завернула пистолет в пластиковый пакет и положила его в мусорный фургон возле рынка Янссена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Сайт сообщил, что Хантер, возможно, солгал при верификации данных при получении пистолет, что было бы уголовным преступлением, если бы это было правдой.

Речь о вопросе в документе проверки биографических данных: "Являетесь ли вы незаконным потребителем или зависимым от марихуаны или любого депрессанта, стимулятора, наркотического средства или любого другого контролируемого вещества?"

Сообщается, что Хантер внес ответ "Нет" в форме, несмотря на фотографии и тексты с его ноутбука, свидетельствующие об активном употреблении наркотиков в то время, в том числе крэка.

Преследования за ложь в таких бланках очень редки, и полиция не преследовала Хантера по поводу очевидного нарушения.

Согласно сообщениям Хантера своему терапевту об инциденте, Секретная служба также принимала участие в расследовании.

Агентство Министерства внутренней безопасности заявило, что у них нет никаких записей об агентах, расследовавших инцидент, а Джо Байден, который в то время не находился под их защитой, сказал, что ему ничего не известно об их причастности.

Но текстовые сообщения Хантера о том, что агентство было причастно к этому, подтверждают два источника, которые разговаривали с Politico.

Один из источников сообщил, что агенты секретной службы допросили владельца оружейного магазина в Уилмингтоне, штат Делавэр, где Хантер купил патроны 38-го калибра.

Источник, о котором сообщил сайт, не понаслышке знал об этом эпизоде, сказал, что владелец магазина, Рон Палмьери, отказался передать документы, так как опасался, что агенты хотели скрыть право собственности Хантера на оружие.

По словам источника, Палмьери вместо этого позже передал документы в Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

Второй источник, который, как сообщается, был проинформирован Секретной службой, подтвердил эту историю сайту.

Переписки с начала этого года показывают, что Хантера охранял агент секретной службы, когда он устроил недельную пьянку с наркотиками и проституткой в ​​голливудском отеле.

Переписки вызывают вопросы у федерального агентства, которое заявило, что ни один из Байденов не получил защиты в 2018 году.

В сообщениях офицер секретной службы из Лос-Анджелеса предупредил Хантера, что ему "придется предположить, что тот в опасности" и получить ключи от комнаты, если он не выйдет.

Агент добавил, что работал над "аккаунтом Кельта", очевидным кодовым именем высокопоставленного политика, находящегося под защитой, и сказал сыну президента: "Округ Колумбия звони мне каждые 10".

В пресс-релизах частной охранной фирмы, опубликованных через неделю после обмена текстовыми сообщениями с Хантером, было объявлено, что агент покинул секретную службу после 25-летней карьеры и присоединился к фирме в качестве генерального директора.

Семья Байденов потеряла защиту со стороны федеральных агентов после того, как Джо закончил свой срок на посту вице-президента в январе 2017 года, и официально не восстановил детали, пока официальные лица Конгресса не одобрили его заявление весной прошлого года.

Счет от отеля Jeremy Hotel в Западном Голливуде, полученный DailyMail.com, показывает, что Хантер оставался в номере на третьем этаже в течение семи дней с 19 мая 2018 года, он заказывал обслуживание номеров каждую ночь, пил в баре отеля и получил 5 195 долларов счет - в том числе штраф в размере 400 долларов за курение в своей комнате.

Тексты на ноутбуке показывают, что во время своего щедрого пребывания Хантер искал рецепты аналога Виагры силденафила, антидепрессанта Лексапро и лекарства от беспокойства Клоназепам, аналогичного Ксанаксу.

Письма от 24 мая показывают, что Хантер добавил проститутку в качестве получателя банковского перевода на свой банковский счет и перечислил 25000 долларов.

DailyMail.com получил копию жесткого диска ноутбука Хантера от бывшего соведущего подкаста Стива Бэннона Джека Макси.

Джон Пол Мак Айзек, владелец компьютерного магазина, в котором Хантер оставил свой ноутбук, в сентябре прошлого года подарил копию жесткого диска адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сообщается, что Джулиани слил документы и фотографии с проезда в New York Post, а также передал полную копию поездки бывшему советнику Трампа Бэннону и соведущему его подкаста Макси.

Хантер, Секретная служба, их агент, который сейчас работает в частной компании, и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

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