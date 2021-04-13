Высший антикоррупционный суд отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг старшего сына бывшего президента Виктора Януковича Александра, которые хранятся в трех украинских банках.

Таким образом сын Януковича может беспрепятственно снять средства, которые были арестованы более семи лет назад.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщают "Украинские новости" во вторник, 13 апреля.

Арест на счета сына Януковича был наложен Печерским районным судом Киева в апреле 2014 года.

По данным ВАКС, арест снят с денег и ценных бумаг на банковских счетах, которые были открыты во "Всеукраинском банке развития", "Украинском бизнес банке", а также "Первом украинском международном банке".

Согласно материалам суда, все решения были приняты по ходатайству защиты Александра Януковича. При этом суммы денежных средств на банковских на счетах не уточняются.

Суд постановил, что арест средств "не имеет смысла и не способствует выполнению задач уголовного судопроизводства".

"Суд установил, что поскольку в уголовном производстве отсутствует подозреваемый, к которому может быть применена конфискация имущества как вид наказания, арест имущества сына Януковича в качестве меры обеспечения этого уголовного производства не соответствует своему назначению и никоим образом не может обеспечить его действенность", - говорится в материалах суда.

Ранее мы рассказывали, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процесс ликвидации "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну экс-президента.

Также сообщали, что Евросоюз может исключить из санкционного списка Александра Януковича.