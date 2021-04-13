Летом прошлого года в Киевской области сотрудник патрульной полиции приехал на вызов из-за громкой музыки, которая звучала из автомобиля. На месте между тремя мужчинами и копом возникла словесная ссора, в результате полицейский избил их.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении работнику патрульной полиции в Киевской области по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в конце августа прошлого года патрульный прибыл на вызов из-за громкой музыки, между ним и тремя мужчинами завязалась перепалка. Во время ссоры полицейский начал применять физическую силу, "которая явно не была оправдана поведением и характером возможного правонарушения". Патрульный не представлялся и не сообщал о своем намерении применить силу.

"Полицейский сбил одного из пострадавших с ног и, заламывая ему руку за спину, нанес удар в плечо, причинив телесные повреждения средней степени тяжести. В дальнейшем патрульный применил силу еще к двоим. Одного из них, надев в наручники, силой затащил в служебный автомобиль на заднее сиденье и нанес удары, в том числе головой в лицо, причинив многочисленные телесные повреждения", - написано в сообщении Офиса Генпрокурора.

После этого сотрудники полиции составили на избитых протоколы об административных правонарушениях, которые позже закрыли суды з-за отсутствия состава правонарушений. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, в Павлограде сотрудники полиции принуждали местных жителей совершать преступления. За совершение преступлений копы давали горожанам деньги и наркотики, а потом привлекали их к уголовной ответственности.

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