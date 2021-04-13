Израиль с 23 мая будет готов к приему туристов, но въехать в страну смогут лишь те, кто получил прививку от Cоvid-19. При этом въезжающих туристов все равно обяжут делать ПЦР-тесты - один до посадки в самолет, а второй - по прилету в аэропорт Бен-Гурион. Кроме того необходимо будет пройти серологический тест, чтобы подтвердить вакцинацию. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля сообщает The Jerusalem Post.

Также Израиль собирается ограничить количество туристов, которые смогут въехать в страну в течение одного дня.

"После того, как мы открыли экономику, пришло время тщательно и вдумчиво содействовать развитию туризма. Открытие туризма является важным направлением для отрасли, которая особенно пострадала в год коронавируса", - заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Ранее "Страна" писала о том, что по состоянию на конец марта, в Израиле уже половина населения прошла полный курс вакцинации от коронавируса препаратом производства Pfizer/BioNTech.

Также мы сообщали, что Израиль ввел новые правила въезда для украинцев.