Служба безопасности запретила въезд в Украину популярным российским певцам Григорию Лепсверидзе (Лепсу) и Александру Буйнову, против которых прокуратура ранее открыла уголовное производство.

Об этом со ссылкой на ответ СБУ сообщают "Украинские новости" во вторник, 13 апреля.

"На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М.", - говорится в ответе.

На какой срок им запрещен въезд в нашу страну и по какой причине в СБУ не уточнили.

При этом в СБУ заявили, что у них нет информации о запрете въезда в Украину российскому актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.

Российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, заслуженный артист РФ Григорий Лепc родился 16 июля 1962 года в Сочи. Он является обладателем премий "World Music Awards", "Песня года", "Золотой Граммофон". Он является также автором и соавтором многих своих песен. Самые популярные песни Лепса: "Рюмка водки на столе", "Самый лучший день", "Натали" и другие.

Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года. Он советский и российский певец, киноактёр, музыкант, композитор, народный артист РФ, народный артист Ингушетии. Кроме того он является членом партии "Единая Россия". Наиболее известные песни: "Падают листья", "Горький мёд", "Мои финансы поют романсы" и многие другие.

Александр Буйнов. Фото: buinov.ru

Напомним, 22 марта прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. В этом списке был Лепс.

Ранее мы рассказывали, что СБУ запретила въезд в Украину российской группе "Воровайки".

Также сообщали, что и певцу из РФ Валерию Сюткину запретили въезжать в нашу страну.