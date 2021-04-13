Украинский паспорт занял 35-е место в рейтинге аналогичных документов мира, поднявшись сразу на шесть ступеней в этом перечне. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 13 апреля, данные Индекса паспортов за II квартал от компании Henley & Partners.

Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

Обладатели украинского паспорта теоретически могут путешествовать без визы или оформленной по прибытии визой в 136 стран мира. Только за два месяца 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.

Однако из-за карантинных ограничений проверить возможности украинского паспорта, путешествую по миру, достаточно сложно.

Лидером рейтинга уже не первый раз остается японский паспорт - гражданам этой страны открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии.

Вторая ступень - у сингапурского документа, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

Несмотря на то, что из-за пандемии в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. В частности, во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции - с 90-го места на 68-е. Теперь граждане Китаю могут путешествовать по 77 странам мира (ранее было 40- стран).

Также впечатляют результаты ОАЭ, которые переместились с 65-го на 15-е место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.

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