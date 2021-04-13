Ранее столица Украины уже попадала на верхние строчки антирейтинга по качеству воздуха. Фото: Страна

Киев вошел в десятку больших городов мира с самым грязным воздухом. Показатель наличия вредных частиц в столичном воздухе превышает норму в 2,6 раз.

Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.

Десятка больших городов мира с самым грязным воздухом по состоянию на 15:31 выглядит следующим образом:

  1. Катманду, Непал - 173 единиц по индексу AQI

  2. Мумбаи, Индия - 162

  3. Ухань, Китай - 154

  4. Дакка, Бангладеш - 151

  5. Эр-Рияд, Саудовская Аравия - 141

  6. Дели, Индия - 138

  7. Киев, Украина - 130

  8. Мехико, Мексика - 121

  9. Колката, Индия - 108

  10. Янгон, Мьянма - 103

Уровень загрязнения воздуха в Киеве - оранжевый. Это означает, что люди с заболеваниями дыхательных путей могут почувствовать последствия от такого уровня загрязнения воздуха.

Воздух в Киеве снова стал одним из самых грязных среди больших городов мира. Скриншот

Напомним, 16 марта в Киеве начали работу первые пункты мониторинга качества воздуха. Уже установлено два поста - в Дарницком и Днепровском районах столицы. Аналогичные системы работают во многих европейских городах.

В марте мы сообщали, что украинская столица попала в топ-30 больших городов с самым грязным воздухом.

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