Воздух в Киеве снова стал одним из самых грязных в мире
Киев вошел в десятку больших городов мира с самым грязным воздухом. Показатель наличия вредных частиц в столичном воздухе превышает норму в 2,6 раз.
Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.
Десятка больших городов мира с самым грязным воздухом по состоянию на 15:31 выглядит следующим образом:
- Катманду, Непал - 173 единиц по индексу AQI
- Мумбаи, Индия - 162
- Ухань, Китай - 154
- Дакка, Бангладеш - 151
- Эр-Рияд, Саудовская Аравия - 141
- Дели, Индия - 138
- Киев, Украина - 130
- Мехико, Мексика - 121
- Колката, Индия - 108
- Янгон, Мьянма - 103
Уровень загрязнения воздуха в Киеве - оранжевый. Это означает, что люди с заболеваниями дыхательных путей могут почувствовать последствия от такого уровня загрязнения воздуха.
Напомним, 16 марта в Киеве начали работу первые пункты мониторинга качества воздуха. Уже установлено два поста - в Дарницком и Днепровском районах столицы. Аналогичные системы работают во многих европейских городах.
В марте мы сообщали, что украинская столица попала в топ-30 больших городов с самым грязным воздухом.