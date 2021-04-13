Киев вошел в десятку больших городов мира с самым грязным воздухом. Показатель наличия вредных частиц в столичном воздухе превышает норму в 2,6 раз.

Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.

Десятка больших городов мира с самым грязным воздухом по состоянию на 15:31 выглядит следующим образом:

Катманду, Непал - 173 единиц по индексу AQI



Мумбаи, Индия - 162



Ухань, Китай - 154



Дакка, Бангладеш - 151



Эр-Рияд, Саудовская Аравия - 141



Дели, Индия - 138



Киев, Украина - 130



Мехико, Мексика - 121



Колката, Индия - 108



Янгон, Мьянма - 103

Уровень загрязнения воздуха в Киеве - оранжевый. Это означает, что люди с заболеваниями дыхательных путей могут почувствовать последствия от такого уровня загрязнения воздуха.

Напомним, 16 марта в Киеве начали работу первые пункты мониторинга качества воздуха. Уже установлено два поста - в Дарницком и Днепровском районах столицы. Аналогичные системы работают во многих европейских городах.

В марте мы сообщали, что украинская столица попала в топ-30 больших городов с самым грязным воздухом.