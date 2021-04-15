В четверг, 15 апреля, наступит 5-й лунный день в созвездии Близнецы, который покровительствует тем, кто привык отстаивать свои взгляды, не скрывает чувств и переживаний, готов спорить, доказывая свою правоту.

Среди везунчиков сегодняшнего дня, которым буквально благоволит удача, астрологи выделяют Раков, Весов и Скорпионов.

Раки (22 июня - 22 июля)

День принесет удачу рассудительным Ракам, которые могут прямо озвучивать все свои опасения и не готовы принимать никаких действий, не взвесив все "за" и "против". Звезды советуют вам оставить загадочность на другое время, а сегодня - обсудить все возможные последствия для бизнеса или личных дел непосредственно со своим партнером и любимым человеком. Будьте уверены, ваши аргументы будут неоспоримыми, что придаст вам чуть больше авторитета в глазах окружающих.

Ваша основная проблема сегодня - пассивность, боязнь ответственности и привычка полагаться на совет или мнение другого человека. Поверьте, наконец, в себя, и тогда остальные в вас тоже поверят.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы лучше всего проявляют свой характер в коллективе и браке. Это идеальные советчицы и помощницы, которые прокладывают дорогу к успеху не только себе, но и всему коллективу, мужу, семье и знакомым. Впрочем, эмоционального в вас тоже достаточно, ведь вы не из тех, кого могут поработить чувства или готовность трудиться до последнего издыхания, не получив за это достойную компенсацию. Основным козырем сегодня станет ваше умение находить общий язык с совершенно разными людьми и завоевывать расположение в обществе.

Однако не нужно позволять, чтобы кто-то принимал решение за вас. Не вздумайте приспосабливаться к невыгодным для себя условиям и неприемлемым обстоятельствам, чтобы принимать решения, опираясь на чувства, а не наоборот.

Скорпионы (24 октября - 22 ноября)

Скорпионы рождаются уже наделенные храбростью, энергией и мужеством, которые позволяют им достигать всевозможных успехов. Благодаря воле, честности и интеллектуальной живости вам под силу упорно идти до конца и доводить любой проект до логического завершения. Единственной преградой на пути к цели может стать непонимание или неверие в вас со стороны партнера.

Рефлекторно вы можете злиться и обижаться на это. Но лучшей местью станет лишь ваш успех, наперекор всем. Не позволяйте обществу влиять на ваше мнение, не вступайте в диссонанс с программами других людей.

Остальным знакам Зодиака также рекомендуется быть сегодня прямолинейными. Старайтесь говорить все так, как есть, чтобы окружающие не догадывались о ваших истинных предпочтениях. Не молчите о своих недостатках - настоящие друзья помогут их исправить. Будьте на стороне конструктивной критики, умейте признавать свои ошибки, не стесняйтесь просить прощение за свои эмоции или несдержанность. Сегодня чувства покажут вас настоящим.

Напомним, неделя с 12 по 18 апреля откроет разнообразные возможности у знаков Зодиака.

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