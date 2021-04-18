Завтра начинается Вербная неделя. Это шестая неделя Великого поста, когда верующие стремятся к духовному очищению, смирению и избавлению от суеты, ведь совсем скоро - Пасха. После Вербной недели начнется Страстная неделя, напоминающая о последних днях земной жизни Христа, которая завершится Светлым Христовым Воскресением.

Рассказываем о церковных и народных традициях Вербной недели, которая в этом году пройдет с 19 по 25 апреля.

Вербный понедельник - 19 апреля

В первый день Вербной недели существовала народная традиция, когда теща с подарками приходила в гости к молодому зятю. Главное, чтобы гостинцы были сделаны от чистого сердца, а теща не держала зла на сердце. Передавая презенты, нужно пожелать всего наилучшего молодой семье.

Вербный понедельник отмечают 19 апреля. Фото: GoodFon

Лазарева суббота - 24 апреля

В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения праведного Лазаря. Постящиеся могут добавить в меню икру рыбы.

В Евангелие говорится, что перед приходом в Иерусалим Иисус заехал к своим друзьям в предместье - сестрам Марии, Марфе и брату их Лазарю. Однако по дороге к дому он узнал, что праведный Лазарь умер.

Встретив Марфу он спросил, верит ли она, что всякий живущий и верующий в него, не умрет вовек. На это Марфа ответила: "Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир".

Когда они дошли до гробницы, где лежал умерший четыре дня назад Лазарь, Иисус начал молиться, а затем велел отодвинуть камень, загораживающий вход. Из гробницы вышел Лазарь, обвитый погребальным саваном. Он прожил еще 30 лет.

В Лазареву субботу хорошей приметой было находиться в светлом расположении духа и гнать мрачные мысли. Нельзя было жаловаться на жизнь, осуждать кого-либо, сквернословить. Помыслы и желания должны быть чистыми.

В народном посевном календаре существовала традиция сеять горох в этот день. Считалось, что он хорошо уродится. А вот другими полевыми работами заниматься было нельзя.

Что делают в Лазареву субботу 24 апреля. Фото: GoodFon

Вербное воскресенье - 25 апреля

В этот день верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим. После того, как Иисус воскресил Лазаря, весть об этом разлетелась далеко. Люди поверили в то, что он Сын Божий и встречали его, как царя и будущего освободителя от римлян, когда он въезжал в Иерусалим. При этом Иисус въезжал в город на осле, показывая, что он не царь и не завоеватель и входит в город с пожеланиями мира.

История Входа Господня полна контрастов. Она показывает, как Спаситель пришел смиренно, как слуга, в простой одежде, на скромном осле. Его миссия отличалась от миссий земных царей, ведь он собирался не захватывать, а служить, покоряя не земли, а сердца людей.

Люди в Иерусалиме приветствовали Христа, размахивая пальмовыми листьями и устилая ними дорогу. У католиков Вербное воскресенье в честь библейских событий так и называют - Пальмовым. В православной традиции пальму заменили вербой.

Церковь допускает употребление рыбы в этот день Великого поста. Верующие посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы с "котиками".

Потом эти веточки приносят домой и легонько хлещут ними домашних, чтобы они были здоровы и жили в достатке. При этом приговаривают: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богаты, как земля".

Вербу хранят до следующей Пасхи. Ней украшают иконы в доме.

Вербное воскресенье в 2021 году отмечают 25 апреля. Фото: GoodFon

Приметы Вербной недели

Лучшей погодой для будущего урожая зерновых считалась солнечная погода с заморозками по утрам.

Теплый и ясный день на Вербное воскресенье обещал богатый урожай фруктов.

Ветер на Вербное воскресенье - к холодному лету.

Существовала народная примета, чтобы привлечь в дом достаток и благополучие. В день Вербного воскресенья нужно пересадить цветок в горшке. Если он приживется и будет хорошо расти - это к прибыли. Если же нет - готовьтесь к убыткам.

Что касается веточек вербы для освящения в церкви, то их следовало рвать в хороших местах и ни в коем случае возле кладбищ, свалок.

По погоде на Вербную неделю судили об урожае. Фото: GoodFon

С 26 апреля начинается Страстная неделя. Это самый строгий период поста, когда вспоминают о страданиях Христа перед распятием и воскрешением.