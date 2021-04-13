Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на западные границы РФ были переброшены две армии и три соединения ВДВ. Сейчас они задействованы в учениях, завершить которые планируется в течение двух недель. Также, по его словам, США и НАТО перемещают войска к границам России.

Об этом со ссылкой на Шойгу пишет "РИА Новости".

В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", - сказал Шойгу.

По его словам, войска в ходе выполнения своих задач продемонстрировли полную готовность обеспечивать безопасность страны. Учения продолжаются, их, по данным министра обороны РФ, завершат в течение двух недель.

Также Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перемещают свои войска к границам России.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - сказал Сергей Шойгу.

По его данным, НАТО сосредоточит 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники рядом с РФ.

Напомним, о переброске российских войск к границе с Украиной стало известно в конце марта. Это вызвало беспокойство США и ряда европейских стран. В Кремле в ответ заявляли, что армия РФ на своей территории передвигается в том направлении, в котором считает нужным, и другие государства не должны беспокоиться на этот счет.

Позже генсек НАТО потребовал от России прекратить наращивать группировку войск около границ Украины.

Также мы писали о том, что главы МИД "большой семерки" и ЕС призвали РФ прекратить наращивание войск у границы с Украиной.