Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что у Киева нет планов по возвращению неподконтрольных территорий страны военным путем.

Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, организованной по их инициативе.

"В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - заявил Данилов.

Напомним, ранее информацию о подготовке Украины к наступлению на Донбассе опроверг главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Аналогичную позицию выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Тем временем в Офисе президента ожидают значительного увеличения концентрации российских войск на границе с Украиной, а глава государства Владимир Зеленский заверил, что страна готова к вторжению РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "никто не собирается двигаться к войне с Украиной", однако Москва не останется "безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны".