Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил на тему появления трещин в модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС).

Об этом он рассказал во время ток-шоу "Вечерний Ургант", видео обнародовано в Youtube.

На вопрос ведущего Ивана Урганта о том, из-за чего дыра-то была на МКС, Рогозин отшутился и сказал, что она могла появиться из-за попытки инопланетян войти на станцию.

"Вы не поверите - инопланетяне! Стучались. Им не открывали, решили другим образом войти", - заявил глава Роскосмоса, уточнив, что это была не дыра, а технологическое отверстие.

"Заделали отверстие", - добавил он.

Рогозин о трещине - с 21:09

Напомним, в конце февраля в корпусе российского модуля выявили не одну, а шесть трещин, из-за которых и происходит утечка воздуха. После этого специалисты РФ назвали вероятную причину возникновения чрезвычайной ситуации. По их мнению утечка воздуха в модуле "Звезда" могла возникнуть из-за неблагоприятного влияния космических аппаратов США и Европы.

Также мы рассказывали, что астронавты NASA провели ремонтно-монтажные работы снаружи МКС в открытом космосе.