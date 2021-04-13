"Укрзализныця" временно прекратила курсирование трех поездов в Закарпатскую область, с которой 11 апреля восстановила полноценное железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

В связи с низким спросом отменяются следующие поезда:

с 13 апреля - №29/30 Киев-Ужгород (курсировало шесть из девяти вагонов, наполненность на 11-25 апреля - 2%);

с 13 апреля - №5/6 Ужгород–Херсон (шесть вагонов из десяти, наполненность на 11-25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - №243/244 Киев-Рахов (11 вагонов из 18, наполненность на 11-25 апреля - 7%).

"Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышение спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - говорится в сообщении.

В случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета. Также есть широкий выбор альтернативных рейсов, в частности до 15 поездов в день разного класса во львовском направлении.

Кроме того, в расписание "УЗ" добавлены следующие поезда:

№77/78 Харьков-Мариуполь,

№119/120 Львов-Запорожье,

№719/720 Харьков-Киев,

увеличена периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная-Киев (по четным дням недели).

Помимо этого, в связи с экономической необоснованностью с текущей недели изменяется периодичность курсирования поездов №773/774 Киев-Шостка и №781/782 Киев-Черкассы (три рейса в неделю вместо пяти).

Напомним, "Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Ивано-Франковскую область.

Также мы писали, что "Укрзализныця" ограничит междугородние перевозки в "красных" Хмельницкой и Запорожской областях.