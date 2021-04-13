Скандал разгорелся в Березковском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" в Николаевской области. Одна из учениц пожаловалась, что руководство учебного заведения заставило ее сделать аборт. А до этого также поступали и с другими забеременевшими воспитанницами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам девушки, принуждение к аборту происходило с угрозами и обещаниями "помочь", если она не согласится на аборт сама.

Ученица также рассказала о домогательствах воспитателей-мужчин к несовершеннолетним девочкам и о применении к подросткам физического насилия. По ее словам, на подобные жалобы учеников интерната "никак не реагируют".

Скандал начался после публикации в Facebook представителя Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павла Шульги. Он написал о беременности 16-летней воспитанницы интерната, которая "оказалась в изоляторе заведения, где принудительно принимала абортивные медицинские препараты". А на следующий день, по словам Шульги, девочку доставили в медучреждение "для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности)".

По факту принудительного аборта правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что балерина Анастасия Волочкова призналась, что чуть не умерла во время аборта от бывшего.

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