Министр здравоохранения и социальных дел Австрии Рудольф Аншобер, который недавно объявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса в стране, подает в отставку. Причинами принятия такого решения он назвал перегрузку на работе во время пандемии и ухудшение состояния здоровья.

Об этом сам чиновник сообщил в Twitter и в комментарии изданию Kurier.

По его словам, последние 15 месяцев ощущались для него как 15 лет, а самый сложный кризис в здравоохранении за последние 100 лет полностью изменил его жизнь и сделал министерство центром контроля пандемии.

"Я старался выкладываться на полную и взял на себя большую ответственность. Я не чувствовал себя полностью здоровым в течение нескольких недель. У меня повысился уровень сахара и артериального давления", - сказал Аншобер, добавив, что врачи советовали ему сделать перерыв, однако во время эпидемии коронавируса это было невозможно.

Аншобер заявил, что Австрии нужен здоровый министр здравоохранения, который сможет отдавать себя работе на 100%.

Ранее министр несколько раз за короткий промежуток времени уходил на больничный, что подстегнуло спекуляции касательно возможной отставки.

Напомним, в прошлом году распространились слухи о готовящейся отставке главы украинского Минздрава Максима Степанова, однако эта информация не подтвердилась.

В феврале этого года представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" пригрозили Степанову отставкой в случае срыва вакцинации от коронавируса в Украине. Тем не менее в том же месяце началась иммунизация населения страны от коронавируса при помощи индийского препарата CoviShield, а уже в апреле вакцинировать украинцев стали и китайским препаратом CoronaVac.