Переговоры политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу не могут состояться из-за участия в них "эксперта ДНР" Майи Пироговой и представителя украинской стороны Дениса Казанского.

Об этом сообщили в "МИД ДНР".

Представители Донецка заявляют о том, что Киев не участвует в обсуждении политической повестки, ссылаясь на свое нежелание вести диалог с Майей Пироговой, которая, как сообщил ранее представитель украинской делегации Сергей Гармаш, осуждена в Украине за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск.

В ответ на это в Донецке заявляют, что с украинской стороны присутствует человек, обвиняемый в "ДНР" в шпионаже. Речь о Денисе Казанском.

В связи с этим в "МИД ДНР" заявили, что или за столом переговоров будут присутствовать и Пирогова, и Казанский, или обе стороны исключают упомянутых представителей.

В Донецке заявили, что Киев эти предложения отклонил, заявив, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно признанными государствами.

В свою очередь Гармаш также заявил, что формальная часть заседания рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам из-за этого конфликта так и не началась. Представитель ОБСЕ Пьер Морель перенес заседание подгруппы на 27 апреля.

"За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации", - написал представитель украинской делегации на своей странице в Facebook.

Гармаш также указал на то, что его коллега по делегации в ТКГ Денис Казанский уже 11 месяцев работает в контактной группе, однако приглашенные Россией представители ОРДО о неприемлемости его участия в переговорах заявили только сегодня.

"Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества. Правда, приглашенная РФ из ОРДЛО эксперт товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, "судом какого государства осужден господин Казанский?" - добавил Гармаш.

Также, по словам представителя Украины в ТКГ, представители ОРДЛО предложили продолжать переговоры при участии исключительно официальных представителей сторон, без экспертов и советников. Однако украинская сторона и на это условие не согласилась.

"Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ. Также, А. Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ; ОРДЛО - не являются членами ТКГ", - пишет Гармаш.

Напомним, следующее заседание ТКГ по Донбассу должно состояться 14 апреля.

Также мы писали о том, что ранее глава украинской делегации Кравчук заявлял, что украинская делегация в ТКГ больше не будет вести переговоры в Минске.

Однако позже спикер делегации Арестович сообщил, что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город.