Во вторник, 13 апреля, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины было решено перевести Полтавскую область в "красную" зону карантина с четверга, 15 апреля.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин изменил ограничения в "красных" зонах карантина и разрешил торговлю посадочным материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий. Остальные ограничения остаются в силе, в частности:

Закроют кафе и рестораны для посещений (они будут работать только на вынос и по доставке);

Закроют развлекательные заведения, ТРЦ. кинотеатры, театры;

Закроют учреждения образования (кроме детских садов и начальных классов школы, они продолжат работать);

Закроют бассейны, фитнес-клубы. спортзалы).

Сейчас в Украине в "красной" зоне находится 12 регионов, в "желтой" - три. Таким образом в случае, если какие-то области не выведут из "желтой" зоны, "красных" регионов вновь станет 13, что составляет половину от всех в стране.