Радикал Сергей Стерненко, которого суд недавно отпустил из СИЗО, приветствовал внесение президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекта о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Приветствую такой шаг, это очень правильная инициатива, которая давно должна была быть реализована", - написал Стерненко.

По его словам, "такие шаги всегда добавляют рейтингов власти", однако "можно все сразу перечеркнуть, если преследовать по надуманным обвинениям активистов, военных волонтеров и не трогать откровенно российскую агентуру".

Напомним, во вторник, 13 апреля, президент Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Ранее главе окружного админсуда Киева Павлу Вовку инкриминировали правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля НАБУ снова пришло с обысками в ОАСК, после чего генпрокурор Венедиктова подписала подозрение по факту получения взятки двум адвокатам, один из которых - Юрий Зонтов, брат главы суда Павла Вовка. 9 апреля суд отправил Зонтова в СИЗО с правом выхода под залог в 35 млн грн.