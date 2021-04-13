Верховный суд отложил до 31 мая рассмотрение иска по обжалованию указа президента от 2 февраля 2021 №43/2021 о закрытии телеканала "112 Украина".

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В понедельник, 12 апреля, Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела по иску ООО "Телерадиокомпания" 112-ТВ" об обжаловании указа президента Украины от 2 февраля 2021 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Во время первого заседания суд заслушал ходатайство сторон и удовлетворил просьбу истца об отложении рассмотрения дела и предоставления срока для ознакомления с доказательствами и объяснениями, подготовленными третьим лицом на стороне ответчика - Службой безопасности Украины.

Следующее судебное заседание состоится 31 мая в 14:00.

В Верховном суде напомнили, что всего на рассмотрении КАС ВС находится 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и Zik. Каналы, чтобы оспорить это решение, подали иски в Верховный суд.

Также мы писали о том, что незаконного в указе Зеленского о запрете NewsOne, 112 и ZIK.