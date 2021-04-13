В Запорожье 15-летняя и 13-летняя девушки жестоко подрались, не поделив парня. Инцидент, который более походил на избиение, произошел при большом количестве наблюдателей, которые шумели и смеялись за кадром, снимали происходящее на камеры мобильных телефонов и не вмешивались в драку.

Видео схватки опубликовал Телеграм-канал "Это Запорожье".

"На Левом две девушки не поделили парня, что привело к жесткой драке. 15 летняя соперница избила 13 летнюю, и в виде выигрыша получила внимание местного альфа-самца. Надеемся на данный факт обратит внимание полиция", - говорится в сообщении.

По данным ТСН, видеозапись драки правоохранители увидели в интернете. Полиция уже установила участниц драки.

Ранее "Страна" писала о том, что в автобусе на Луцк блондинка и брюнетка подрались из-за отказа надевать маску.

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