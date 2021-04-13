Семь лет назад началась Антитеррористическая операция на Донбассе.

Ее объявил 13 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. На следующий день он ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Это произошло через день после захвата Славянска отрядом Игоря Гиркина. С чего собственно и началась наиболее драматическая часть событий 2014 года - война на Донбассе.

Данный конфликт с периодами обострений и затишья продолжается по сей день. И в последние недели он снова грозит сорваться в полномасштабную войну.

Причем, судя по всему, в нее уже открыто может вступить Россия, которая сосредотачивает свои войска на границах Украины. И грозит, что если Киев пойдет в наступление на Донбассе, "ответка" будет масштабной.

Что уже вызывает прогнозы о возможном начале войны не только на Донбассе, но и по всей протяженности российско-украинской границы.

"Страна" уже анализировала, какой может быть эта война - с ударами из Крыма и Белгорода, а также по Киеву из Брянской области.

Официально Украина уже многократно категорически отрицала планы по наступлению ВСУ на Донбассе. Но тем не менее туда подтягивается военная техника, беспилотники "Байрактар", зачастили с инспекциями американские военные и лично Зеленский.

Так или иначе, но напряжении и на Донбассе, и на границах Украины налицо, и оно, очевидно, крупнейшее с 2014 года.

И это заставляет еще раз проанализировать события 7-летней давности - почему Украина не смогла добиться военной победы в 2014-2015 годах и возможно ли это сейчас.

Главные вехи войны и причины поражений

Войну на Донбассе можно условно разделить на четыре фазы.

Первая - от захвата Славянска до 1 июля 2014 года, когда украинская армия по приказу Порошенко вышла из перемирия и пошла в наступление.

Это был период, который в начале характеризовался разрозненными, хотя и подчас кровавыми столкновениями между ВСУ и добробатами с одной стороны и отрядами сепаратистов - с другой. Под контролем "ДНР" и "ЛНР" тогда уже была большая часть Донбасса и участок границы с Россией.

Обе стороны конфликта были плохо вооружены, царствовала вольница, каких-то крупных военных операций не проводилось.

После инаугурации Порошенко объявил перемирие и вступил в прямые переговоры с "республиками". В Киев вернулся посол РФ Михаил Зурабов, он же поехал в Донецк с Леонидом Кучмой и Виктором Медведчуком, которые получили мандат от Порошенко вести переговоры с "главой ДНР" Александром Бородаем.

Они состоялись в июне 2014 года.

Судя по поступающей из переговорного процесса информации, речь шла о подготовке неких соглашений, связанных с амнистией и тем или иным вариантом особого статуса (что-то вроде заключенных позже Минских соглашений).

Однако произошло то, что потом будет повторяться регулярно: под давлением "патриотов" Порошенко 30 июня вышел из перемирия и объявил о наступлении.

Расчет был на два момента.

Во-первых, сепаратисты уступали украинской армии как численно, так и по вооружениям. Во-вторых, была уверенность, что Россия открыто в конфликт не вмешается.

Также выход из перемирия сразу поддержали американцы. Что, видимо, было еще одним решающим фактором.

Вторая фаза - первых побед и последующих поражений Украины, которые привели к первым Минским соглашениям.

Именно к этому периоду относится поражение группы Стрелкова и оставление Славянска и ряда крупных городов Донецкой области - Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также Артемовска. Плюс крупной агломерации в Луганской области - Лисичанск-Северодонецк. Что, вероятно, подтвердило теорию Киева о невмешательстве РФ. И придало уверенности в том, что нужно наступать дальше.

Однако главной задачей было отрезать сепаратистов от границы с Россией. И с ней Киев не справился. Наоборот - около границы украинские войска попали в котел. Причем огонь по ним велся и со стороны России.

И это стало очень серьезным звонком для украинского командования. Во-первых, не удалось восстановить контроль над границей. Во-вторых, не оправдалась надежда, что "Россия не вмешается".

Что в конце концов нивелировало успехи Украины на других участках фронта.

В конце июля силы АТО взяли Дебальцево и ряд других городов, включая Авдеевку.

Кульминацией наступления стали бои за Шахтерск, который прикрывал трассу Донецк - Снежное - по ней шло сообщение "ДНР" с Луганской областью и Россией. Если бы ее удалось перерезать, дни "ДНР" были бы сочтены. Но этот населенный пункт ВСУ взять не удалось. И на этом период быстрых побед Украины завершился.

В том числе потому, что начал работать "военторг" (поставки оружия из России), также стали прибывать "отпускники" из России (кадровые военные).

Остальные опорные точки "ДНР" и "ЛНР" тоже не показывали признаков ослабления. Начиналась позиционная война.

Последней попыткой переломить ход войны со стороны Украины стал Иловайск. Было решено ударить так или иначе в направлении той самой трассы Донецк - Снежное, к югу от которой находится этот город.

Однако там ВСУ ждала настоящая катастрофа. Сначала силы АТО втянули в городские бои, куда присылались значительные подкрепления. Потом их окружили силы "ДНР" и батальонно-тактические группы российских войск (Россия официально своего участие в войне не признавала).

В итоге группировка украинской армии попала в новый "котел".

Он был окончательно ликвидирован в начале сентября. И через несколько дней Порошенко подписал первые Минские соглашения. В них были зафиксированы границы "республик" на момент окончания боев. К тому моменту сепаратисты перешли в наступление и захватили территории на юге до Новоазовска.

Эти соглашения предусматривали остановку огня, введение ОБСЕ в зону конфликта, обмен пленными. Но главное - закон об особом статусе Донбасса и обязательство провести по нему выборы, а также амнистию.

Третья фаза конфликта - от первых Минских соглашений до вторых, заключенных в феврале 2015 года.

Осенью 2014 года затишье на фронте длилось недолго - вскоре начались бои за Донецкий аэропорт. Боестолкновения шли и на других участках фронта. Это не были масштабные бои образца лета, но, тем не менее, было понятно, что перемирие как таковое не работает. Кроме того, никаких подвижек по политическому процессу также не было.

Рада приняла закон об особом статусе, но имплементировать его на практике никто особо не собирался.

В такой ситуации "республики" и Россия решили активизировать бои. Новая фаза войны началась в январе 2015 года и закончилась в феврале падением Дебальцево. Город был взят в том числе из-за вмешательства кадровых российских военных, которые обеспечили окружение и огневое подавление дебальцевской группировки.

После чего Украина (не без давления Германии, Франции и стоящей за ними в тени администрации Обамы-Байдена) пошла на подписание вторых Минские соглашения. С уже куда более жесткими условиями по особому статусу Донбасса (его нужно было вносить в Конституцию) и по границе - ее Украине возвращали только после полного исполнения политической части договоренностей.

Четвертая фаза - "странная война" в ее нынешнем виде, без каких-то значительных подвижек по линии фронта, но с обстрелами.

И главное - без выполнения Минских соглашений. Что один раз - зимой 2015 года - уже привело к новому обострению и потерям Украины. И теперь история рискует повториться.

Не исключено, что сейчас может наступить пятая фаза - полноценная атака одной из сторон. Но прогноз того, как будут разворачиваться боевые действия по основным индикаторам можно сделать уже сейчас. Тем более что главная причина поражений Украины в 2014-2015 годах - участие России - никуда не делась.

Уроки для 2021 года

Итак, как видим, на разных этапах конфликта на Донбассе решающим несколько раз оказывался фактор российской военной помощи "республикам" - как путем поставок военных и присылки "отпускников" до прямого введения войск или обстрелов с российской территории. Хотя официально это отрицалось.

Естественно, эти факторы никуда не делись и сегодня. И можно с гарантией прогнозировать, что эта стратегия будет продолжена. Правда, с важнейшим отличием: в случае атаки полноценное российское военное участие начнется не через несколько месяцев после начала конфликта, как в 2014 году, а практически сразу.

А учитывая, что и украинская армия за последние шесть лет укрепилась, то и российские ресурсы, направленные на поддержку "республик", будут заведомо серьезнее, чем шесть-семь лет назад.

Что, собственно, и показывает Россия, стягивая сейчас войска к границам Украины (причем не только в Ростовской области около Донбасса, но и на других участках - в Крыму и в Воронежской области). При этом прямым текстом говорится, что наступление украинских на Донбассе будет "выстрелом в висок" для всей Украины, намекая, что Донбассом зона военных действий может не ограничиться.

Киев, повторимся, отрицает намерение наступать и заявляет, что это Россия готовит нападение, что отрицают уже в Москве, утверждая, что реакция будет только в случае наступления ВСУ. Но при этом давая понять, что масштаб ее будет многократно большим, чем в 2014 году.

Так или иначе, но атмосфера сейчас крайне напряженная, которая накладывается и на очень нервную международную обстановку. Прежде всего - на углубляющийся конфликт России и Запада, а также стремление США помешать строительству "Северного потока - 2".

И в такой ситуации любая провокация может привести к срыву в масштабную войну.

Как показывает опыт всех предыдущих лет, просто очередные договоренности о перемирии мало что значат. Без урегулирования на основе политической части Минских соглашений (пока это единственный документ определяющий путь к миру) риск большой войны не ликвидировать.

Многие эксперты сейчас сравнивают ситуацию с Карибским кризисом 1962, из которого СССР и США смогли выйти без войны, договорившись после этого постепенно о правилах мирного сосуществования.

Остается надеяться, что и нынешним политикам хватит разума договориться без скатывания в войну.