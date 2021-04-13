Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", - сказал Зеленский.

Законопроекту Зеленского будет тяжело пройти раду, - пишет телеграм-канал "Политика Страны". Ведь это будет означать переход судебной системы под контроль Запада.

"Зеленский внёс в Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Таким образом выполняя одно из главных требований западных посольств. Правда, закон ещё должен пройти Раду. А это будет очень непросто. Потому что фактически будет означать начало перехода судебной системы под контроль Запада.

Поэтому, не исключено, что на этапе законопроекта дело и остановится. А его подача - это ритуальное действие накануне визита Зеленского к Макрону во Францию", - пишет "Политика Страны".

Напомним, главе окружного админсуда Киева Павлу Вовку инкриминировали правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля НАБУ снова пришло с обысками в Окружной админсуд Киева. СМИ тогда сообщли о задержании брата судьи Вовка

"Страна" подробно разбирала ситуацию, которая сложилась вокруг ОАСК и судьи Вовка, в своем материале.