Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в понедельник, 12 апреля, рассматривал поправку в законопроект первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука об отмене перевода часов.

Чтобы рекомендовать Раде оставить Украину на летнем времени (а не зимнем, как ранее обсуждалось) навсегда комитету не хватило одного голоса.

Во время голосования у народного депутата Игоря Марчука прервалась связь и он не смог поддержать поправку. Для того чтобы рекомендовать документ Раде нужно было семь голосов, а из-за технических неполадок, "за" поправку проголосовали лишь шесть парламентариев.

Таким образом, комитет еще раз соберется и проведет ещё одно онлайн-заседание, где вновь попытаются принять поправку и рекомендовать Раде принять закон с технико-юридическими поправками.

Напомним, автором законопроекта является Руслан Стефанчук. Он подготовил документ в октябре 2020 года. В законопроекте также указано, что документ "направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации". Стефанчук настаивал, что Украина должна остаться на зимнем времени навсегда.

19 марта в Верховной Раде не приняли этот проект закона. За него во втором чтении проголосовали 212 из 226 депутатов. Также в ходе рассмотрения депутаты успели отклонить важную правку по поводу того, чтобы закон вступил немедленно. Таким образом 28 марта в Украине перевели часы на летнее время на час вперед.