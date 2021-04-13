Суд перенес на конец весны обжалование указа Зеленского об отставке Тупицкого
Рассмотрение иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского, которым Александр Тупицкий был отстранен на месяц от должности судьи Конституционного суда отложено на 20 мая.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
"Заседание отложено до 12:00 20 мая", - сообщили в Верховном суде, отметив, что в ходе заседания во вторник суд привлек Офис генпрокурора в качестве третьего лица на стороне ответчика.
Напомним, 26 февраля Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.
27 марта президент Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины", и подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины"
После этого Тупицкий подал иск в Верховный суд о признании противоправным указа президента от 26 февраля 2021 года № 79/2021 о его отстранении с должности судьи КС с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц.
Кроме того, 29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором оспаривается указ главы государства Владимира Зеленского об отмене указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".
В начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.