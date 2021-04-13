Рассмотрение иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского, которым Александр Тупицкий был отстранен на месяц от должности судьи Конституционного суда отложено на 20 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

"Заседание отложено до 12:00 20 мая", - сообщили в Верховном суде, отметив, что в ходе заседания во вторник суд привлек Офис генпрокурора в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Напомним, 26 февраля Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

27 марта президент Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины", и подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины"

После этого Тупицкий подал иск в Верховный суд о признании противоправным указа президента от 26 февраля 2021 года № 79/2021 о его отстранении с должности судьи КС с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц.

Кроме того, 29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором оспаривается указ главы государства Владимира Зеленского об отмене указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

В начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.