Старший солдат Алексей Мамчий родом из Черновцов погиб сегодня утром на Донбассе, в результате обстрела с беспилотника противника.

Об этом сообщил в соцсети глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук. Также он добавил, что пять лет назад на Донбассе погиб и младший брат Алексея Мамчия - Станислав.

Данные о погибшем публикует и телеграм-канал "Черговий ООС".

"Это был старший солдат Александр Мамчий, старший водитель зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс". Ему было 40 лет, он из г. Черновцы", - говорится в сообщении.

О гибели младшего брата Алексея Мамчия известно, что в ночь на 13 июля в 2016 году на блокпосту под Авдеевкой он был смертельно ранен при минометном обстреле.

Напомним, во вторник, 13 апреля, в результате обстрела в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе беспилотник ранил двоих украинских военнослужащих в районе Майорского, еще один военный получил ранения не совместные с жизнью.

Ранее "Страна" писала о том, что из воинской части в Мариуполе исчезли три солдата ВСУ.

Также мы сообщали, что неделя на Донбассе началась с гибели еще одного бойца ВСУ.